Юйлиньский университет и САФУ укрепляют сотрудничество

В САФУ прошла однодневная встреча с делегацией Юйлиньского университета из Китая, в рамках которой обсуждался второй этап совместной образовательной программы «Нефтегазовое дело»В САФУ прошла однодневная встреча с делегацией Юйлиньского университета из Китая, в рамках которой обсуждался второй этап совместной образовательной программы «Нефтегазовое дело»С нового учебного года китайские студенты прибудут в Архангельск для завершения обучения.
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