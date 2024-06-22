Юйлиньский университет и САФУ укрепляют сотрудничество

В САФУ прошла однодневная встреча с делегацией Юйлиньского университета из Китая, в рамках которой обсуждался второй этап совместной образовательной программы «Нефтегазовое дело»В САФУ прошла однодневная встреча с делегацией Юйлиньского университета из Китая, в рамках которой обсуждался второй этап совместной образовательной программы «Нефтегазовое дело»С нового учебного года китайские студенты прибудут в Архангельск для завершения обучения.