США уже достигли своих целей Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил в статье для «Комсомольской правды», что Украина и Владимир Зеленский теряют значимость в глобальных планах администрации нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
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