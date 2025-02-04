США уже достигли своих целей Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил в статье для «Комсомольской правды», что Украина и Владимир Зеленский теряют значимость в глобальных планах администрации нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.