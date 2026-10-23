Банк России второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. После сентябрьского снижения с 15% регулятор взял паузу: устойчивый рост цен остается высоким, а пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики сократилось.