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«Ювентус» хочет купить Милинковича-Савича у «Лацио» зимой. Трансфер зависит от состояния Погба

«Ювентус» может зимой купить Сергея Милинковича-Савича у «Лацио». Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «Ювентус» может попытаться организовать трансфер 27-летнего центрального полузащитника по ходу зимнего трансферного окна.

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