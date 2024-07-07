Сенатор Джабаров счел США возможным заказчиком взрыва "Северных потоков"

Заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров назвал Соединенные Штаты возможным заказчиком взрывов российских трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2".
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