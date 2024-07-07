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Сенатор Джабаров счел США возможным заказчиком взрыва "Северных потоков"

Сенатор Джабаров счел США возможным заказчиком взрыва "Северных потоков"

Заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров назвал Соединенные Штаты возможным заказчиком взрывов российских трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2".

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