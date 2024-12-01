В Косово после подрыва водного канала задержали членов просербской группировки «Civilna Zastita»

Министр внутренних дел Косово Джеляль Свечля заявил в субботу, что полиция арестовала восемь человек после взрыва на водном канале, который Приштина назвала «террористическим актом» соседней Сербии, сообщает британское издание The Guardian.
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