На 72-м году жизни умер Герой России лётчик-испытатель Анатолий Квочур

Скончался Герой России заслуженный лётчик-испытатель Анатолий Квочур. «Сегодня ночью ушёл из жизни советский и российский лётчик Герой Российской Федерации, заслуженный лётчик-испытатель СССР полковник Квочур Анатолий Николаевич», — сообщил его сын Николай Квочур.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии