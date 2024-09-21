Хлеб на закваске в сковороде. Как сделать закваску для теста в домашних условиях?

Лепешка в сковородке. Быстрый способ приготовления Для приготовления вам потребуются: молоко или закваска — один стакан; растительное масло — 1 столовые ложки; полкилограмма муки; чайная ложка соли и сахара; сода на кончике ножа; одно яйцо.
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