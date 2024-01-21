Федерация тенниса Украины заставила извиняться отца спортсменки

За то, что она пожала руку российской теннисистке. Не успели люди обрадоваться поступку украинской 16-летней теннисистки Елизаветы Котляр, которая после своего поражения пожала руку российской спортсменке Минчевой, как украинские власти устроили очередной гнусный и мерзкий скандал.