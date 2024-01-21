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Федерация тенниса Украины заставила извиняться отца спортсменки

Федерация тенниса Украины заставила извиняться отца спортсменки

За то, что она пожала руку российской теннисистке. Не успели люди обрадоваться поступку украинской 16-летней теннисистки Елизаветы Котляр, которая после своего поражения пожала руку российской спортсменке Минчевой, как украинские власти устроили очередной гнусный и мерзкий скандал.

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