Губернатор Флориды приказал университетам выгнать пропалестинских студентов

Рон Десантис, губернатор штата Флорида и кандидат в президенты Соединенных Штатов от партии республиканцев, отдал приказ университетам штата выгнать группы студентов, которые поддерживают Палестину в конфликте с Израилем.
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