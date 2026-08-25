Замкомандира Граф: ВСУ из-за тумана пропустили заход ВС России в Матяшево

Украинские боевики пропустили момент, когда российские десантники зашли в село Матяшево в ДНР. Об этом ТАСС рассказал замкомандира штурмовой роты 104-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии воздушно-десантных войск группировки войск «Центр» с позывным Граф.
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