Долли Партон (Dolly Parton) скончалась в возрасте 80 лет Член Зала славы кантри-музыки

Долли Партон (Dolly Parton) , любимая во всем мире икона индустрии развлечений, продавшая более 100 миллионов пластинок и чье мастерство написания песен и уверенный подход к карьере изменили облик кантри-музыки, популярной музыки и индустрии развлечений в целом, скончалась 25 августа 2026.