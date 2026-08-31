Долли Партон (Dolly Parton) скончалась в возрасте 80 лет Член Зала славы кантри-музыки

Долли Партон (Dolly Parton) , любимая во всем мире икона индустрии развлечений, продавшая более 100 миллионов пластинок и чье мастерство написания песен и уверенный подход к карьере изменили облик кантри-музыки, популярной музыки и индустрии развлечений в целом, скончалась 25 августа 2026.
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