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Армия России усиливает давление в направлении Константиновки, создавая ряд угроз ВСУ (КАРТА)

Армия России усиливает давление в направлении Константиновки, создавая ряд угроз ВСУ (КАРТА)

Армия России усиливает давление в направлении Константиновки, создавая ряд угроз ВСУ. Об этом в новой сводке пишет работающий на ГУР военно-аналитический ресурс Deep State.

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