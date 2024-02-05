Посол России заявил, что «разморозки» отношений с Нидерландами пока нет

Подвижек в плане «разморозки» отношений с Нидерландами пока нет, но динамика диалога присутствует, заявил российский посол в Гааге и постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии