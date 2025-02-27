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Смотрящему за отрядом в российской колонии дали срок за воровские понятия и пропаганду АУЕ

Смотрящему за отрядом в российской колонии дали срок за воровские понятия и пропаганду АУЕ

В Кургане осужденному российской колонии ИК-2 в поселке Просвет добавили пять с половиной лет колонии за распространение среди осужденных свода правил запрещенного в России Арестантского уголовного единства (АУЕ).

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