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Александр Ведяхин: Сотрудники Сбера экономят 80% времени благодаря ИИ-агентам

Александр Ведяхин: Сотрудники Сбера экономят 80% времени благодаря ИИ-агентам

Искусственный интеллект перестал быть просто инструментом и трансформируется в полноценного цифрового сотрудника — сегодня обсуждали эксперты на ВЭФ-2026 (18+) в рамках сессии «От платформ к ИИ-агентам: как меняется архитектура российской и китайской торговли».

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