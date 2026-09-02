Александр Ведяхин: Сотрудники Сбера экономят 80% времени благодаря ИИ-агентам

Искусственный интеллект перестал быть просто инструментом и трансформируется в полноценного цифрового сотрудника — сегодня обсуждали эксперты на ВЭФ-2026 (18+) в рамках сессии «От платформ к ИИ-агентам: как меняется архитектура российской и китайской торговли».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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