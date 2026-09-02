Александр Ведяхин: Сотрудники Сбера экономят 80% времени благодаря ИИ-агентам

Искусственный интеллект перестал быть просто инструментом и трансформируется в полноценного цифрового сотрудника — сегодня обсуждали эксперты на ВЭФ-2026 (18+) в рамках сессии «От платформ к ИИ-агентам: как меняется архитектура российской и китайской торговли».