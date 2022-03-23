КРЫМ ДОМА

214 подписчиков

Свежие комментарии

  • Дмитрий Фактурович
    Какого хрена возмущаться - сами избираете продажное дерьмо, которое работает против ваших же интересов -в пользу инте...Обещание главы МИ...
  • Анатолий Семченко
    Премьер сказал в морг, значит в морг!!!Уход из российско...
  • Юрий Николаев
    Странно, а почему НАТИСТЫ? Нацисты они и есть нацисты!Захарова предложи...

Постпред Мурадов заявил о необходимости закрепления признания Крыма в конституции Украины

Постпред Мурадов заявил о необходимости закрепления признания Крыма в конституции Украины

pixabay.com Признание Крымского полуострова российской территорией со стороны киевских властей необходимо отразить в конституции Украины, заявил постоянный представитель полуострова при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх