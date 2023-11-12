Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • Андрей Павлов
    Если бы эти статьи были не актуальны, на них бы не реагировали, и они бы быстро завяли. Так что это не разжигание, а ...Мигранты атакуют ...
  • Михаил Сартин
    Я вот то-же подумал про начальство. Наверняка все крышевалось.Вот так выглядит ...
  • Ира
    "Националистические настроения среди россиян" провоцируют своим неприемлемым в цивилизованной стране поведением сами ...Мигранты атакуют ...

Вот так выглядит человек заселяющий нашу Родину нелегалами. Стыд и позор

Вот так выглядит человек заселяющий нашу Родину нелегалами. Стыд и позор

# Чернильница   Друзья, я уже неоднократно высказывал свою точку зрения на такой момент как продажа регистраций, разрешений на работу и прочих плюшек для нелегальных мигрантов нашими соотечественниками, но повторюсь! Как бы то ни было, но в первую очередь проблема не в мигрантах как таковых, они лишь пользуются тем, чем позволяют им пользоваться наделённые властью люди на местах.

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Комментарии
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СС
Сергей С
начальство конечно - как обычно - не в курсе ))
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1 час.
Нина Попова
А за дачу взятки почему не привлекли?
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1 час.
Михаил Сартин
Я вот то-же подумал про начальство. Наверняка все крышевалось.
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49 мин.

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