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Российские ученые рассчитали, каким должен быть костюм для будущих экспедиций на Марс и на Луну

Российские ученые рассчитали, каким должен быть костюм для будущих экспедиций на Марс и на Луну

Вакуумные «брюки» космонавтов переделают для будущий космических миссий Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) рассчитали, каким должен быть медицинский профилактический костюм для будущих пилотируемых экспедиций на Луну и Марс.

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