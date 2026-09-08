Российские ученые рассчитали, каким должен быть костюм для будущих экспедиций на Марс и на Луну

Вакуумные «брюки» космонавтов переделают для будущий космических миссий Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) рассчитали, каким должен быть медицинский профилактический костюм для будущих пилотируемых экспедиций на Луну и Марс.
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