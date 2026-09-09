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Украинцы раскритиковали слова премьера Норвегии об атаке на самолет Зеленского

Украинцы раскритиковали слова премьера Норвегии об атаке на самолет Зеленского

Украинские пользователи соцсетей скептически отреагировали на заявление премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере о том, что самолет президента страны Владимира Зеленского якобы едва не сбил беспилотник.

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