Мэгги Джилленхол вручила награды на 83-м Венецианском фестивале

На 83-м Венецианском фестивале жюри под руководством Мэгги Джилленхол вручило основные награды. «Золотой лев» достался фильму Май-Эль Туки «Неизвестная женщина», а Ли Чхан-дон и Илья Хржановский удостоены «Серебряного льва» за свои киноленты.
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