США прекратили поддержку истребителей F-16 на Украине

АндрейБорков

Свежо предание, но вериться с трудом! Кто кому чего прекратил? Мистер Маск сказал, что СТАРЛИНК укропитекам не отключит ни когда! Видимо кому то очень надо мозги россиянам засрать и дезинформацию пропихнуть. Не наученные еще горьким опытом? А горький опыт говорит только одно - ни америкосу, ни англосаксу, ни немчуре, ни лягушатнику с макаронником верить нельзя НИ ГДЕ, НИ КОГДА И НИ КАК! Даже в самом крайнем случае нельзя. Обманут, "кинут", продадут, сольют и наеб...т.