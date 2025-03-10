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США прекратили поддержку истребителей F-16 на Украине

США прекратили поддержку истребителей F-16 на Украине

Киев остался без своего самого распиаренного оружия. Штаты прекращают техническую поддержку истребителей F-16.

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Комментарии
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АндрейБорков
Свежо предание, но вериться с трудом! Кто кому чего прекратил? Мистер Маск сказал, что СТАРЛИНК укропитекам не отключит ни когда! Видимо кому то очень надо мозги россиянам засрать и дезинформацию пропихнуть. Не наученные еще горьким опытом? А горький опыт говорит только одно - ни америкосу, ни англосаксу, ни немчуре, ни лягушатнику с макаронником верить нельзя НИ ГДЕ, НИ КОГДА И НИ КАК! Даже в самом крайнем случае нельзя. Обманут, &quot;кинут&quot;, продадут, сольют и наеб...т.
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