Небензя: Россия готова сражаться на Украине до конца и умеет это делать

Россия готова сражаться на Украине до конца, однако Запад имеет возможность спасти хотя бы ее часть. Об этом заявил постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя, сообщаетРИА Новости.
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