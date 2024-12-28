Поздравление от деда Мороза, Снегурочки, бабы Яги.

В преддверии новогодних праздников Дед Мороз и Снегурочка поздравили коллектив нашего учреждения.Сотрудники хором пели новогодние песни, играли в игры, отгадывали загадки, традиционно желали здоровья, благополучия и мирного неба над головой.
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