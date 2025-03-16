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Может ли Украина получить обратно Запорожскую АЭС?

Может ли Украина получить обратно Запорожскую АЭС?

Одним из самых серьезных вопросов, обсуждаемых с российской делегацией на мирных переговорах, был статус Запорожской АЭС, которую Украина при помощи президента Трампа хочет вернуть назад чисто дипломатическим путем.

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