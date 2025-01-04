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Перечислены обязательные и запрещенные отметки в паспорте РФ

Перечислены обязательные и запрещенные отметки в паспорте РФ

Юрист Антонов: в паспорте РФ запрещены штампы о пересечении границы В российском паспорте обязательно должны быть отметки о месте жительства и воинской обязанности, если гражданин военнообязанный, рассказал агентству «Прайм» старший преподаватель кафедры конституционного права СПбГУ Алексей Антонов.

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