Перечислены обязательные и запрещенные отметки в паспорте РФ

Юрист Антонов: в паспорте РФ запрещены штампы о пересечении границы В российском паспорте обязательно должны быть отметки о месте жительства и воинской обязанности, если гражданин военнообязанный, рассказал агентству «Прайм» старший преподаватель кафедры конституционного права СПбГУ Алексей Антонов.