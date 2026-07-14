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Месси сдуется, а Мбаппе станет лучшим: неожиданный поворот в котировках гонки бомбардиров ЧМ-2026

Месси сдуется, а Мбаппе станет лучшим: неожиданный поворот в котировках гонки бомбардиров ЧМ-2026

Букмекеры не верят в Лео!ЧМ-2026 близится к своему завершению. Осталось всего лишь четыре матча, и мы наконец-то узнаем, кто станет очередным чемпионом мира — Англия, Испания, Франция или опять Аргентина.

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