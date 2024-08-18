В Сухуме состоялся концерт Хиблы Герзмавы и Олега Аккуратова

В Сухуме, на сцене Абхазского государственного драматического театра, прошел концерт народной артистки России и Абхазии Хиблы Герзмавы и пианиста Олега Аккуратова, состоявшийся в рамках музыкального фестиваля «Хибла Герзмава приглашает», передает ТАСС.
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