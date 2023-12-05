Политолог Косоруков: план Явлинского по миру между РФ и Украиной лишен смысла

РИАМО – 5 дек. План основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского урегулировать российско-украинский конфликт по модели Эльзаса и Лотарингии - абсолютно лишенное какого-либо практического смысла предложение, сообщил РИАМО политолог МГУ им.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии