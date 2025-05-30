Когда отключили газ😜 Запекать пиццу в СТИРАЛКЕ — новый тренд. Врубаем режим стирки на 60 градусов, но БЕЗ ВОДЫ.
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Когда отключили газ😜 Запекать пиццу в СТИРАЛКЕ — новый тренд. Врубаем режим стирки на 60 градусов, но БЕЗ ВОДЫ.