Games Workshop “уверена” в том, что сможет воплотить Warhammer на экране так, как мы “ник...

Games Workshop “уверена” в том, что сможет воплотить Warhammer на экране так, как мы “никогда раньше не видели”Games Workshop опубликовала отчет за полугодие, в котором выразила “большую уверенность” в предстоящей экранизации Warhammer 40,000 от Amazon и Генри Кавилла.