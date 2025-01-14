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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Games Workshop “уверена” в том, что сможет воплотить Warhammer на экране так, как мы “ник...

Games Workshop “уверена” в том, что сможет воплотить Warhammer на экране так, как мы “ник...

Games Workshop “уверена” в том, что сможет воплотить Warhammer на экране так, как мы “никогда раньше не видели”Games Workshop опубликовала отчет за полугодие, в котором выразила “большую уверенность” в предстоящей экранизации Warhammer 40,000 от Amazon и Генри Кавилла.

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