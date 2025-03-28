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Путин предложил временное управление Украиной под эгидой ООН

Путин предложил временное управление Украиной под эгидой ООН

Президент России Владимир Путин предложил создать временное управление на Украине под эгидой ООН, чтобы провести демократические выборы.

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