В Республике Конго при поддержке России построят нефтепродуктопровод

Совет Федерации на пленарном заседании 4 июня ратифицировал соглашение с Конго о сотрудничестве соглашения между Россией и Республикой Конго о сотрудничестве в строительстве на территории республики нефтепродуктопровода «Пуэнт-Нуар-Лутете-Малуко-Трешо».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии