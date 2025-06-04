В Республике Конго при поддержке России построят нефтепродуктопровод

Совет Федерации на пленарном заседании 4 июня ратифицировал соглашение с Конго о сотрудничестве соглашения между Россией и Республикой Конго о сотрудничестве в строительстве на территории республики нефтепродуктопровода «Пуэнт-Нуар-Лутете-Малуко-Трешо».