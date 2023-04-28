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Чемпион Алтая и призёр Сибири по настольному теннису погиб на СВО

Чемпион Алтая и призёр Сибири по настольному теннису погиб на СВО

Николай Лютин родился в селе Шелаболиха 12 декабря 1995 года Чемпион Алтайского края и призёр Сибири Николай Лютин погиб в зоне проведения специальной военной операции, сообщает администрация Шелаболихинского района на своей странице во "ВКонтакте".

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