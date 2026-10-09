ООН ввела санкции 14 октября против КНДР за ядерные испытания

9 октября КНДР провела первое подземное ядерное испытание на полигоне Пунгери. Взрыв мощностью 0,5 килотонны зафиксировали более 20 сейсмостанций.
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