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Царьград

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Морозы в Подмосковье: как защитить трубы от разрыва и сэкономить

Морозы в Подмосковье: как защитить трубы от разрыва и сэкономить

В Министерстве ЖКХ Московской области перечислили меры, которые помогут владельцам частных домов избежать замерзания труб и счётчиков в морозы: утепление коммуникаций в неотапливаемых зонах, проверка колодцев, а при длительном отъезде — полный слив воды из системы.

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