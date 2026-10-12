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Азиатские рынки расходятся в динамике: Brent около $104, южнокорейские акции падают

Азиатские рынки расходятся в динамике: Brent около $104, южнокорейские акции падают

Торги в Азии в понедельник прошли разнонаправленно. На настроения инвесторов одновременно влияли высокая стоимость нефти, напряжённость вокруг поставок энергоносителей и приближение сезона корпоративной отчётности в США.

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