Вице-губернатор ХМАО поручил увеличить число строителей на важном объекте

Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев проверил ключевые стройки Сургута. По итогам мероприятия он поручил увеличить число специалистов на стройплощадке «Юнити Парка», чтобы до конца сезона был выполнен максимум работ.
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