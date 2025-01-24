FT: Трамп в телефонной беседе с премьером Дании потребовал отдать США Гренландию

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, в ходе которого он заявил, что серьезно настроен на включение Гренландии в состав Соединенных Штатов.
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