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FT: Трамп в телефонной беседе с премьером Дании потребовал отдать США Гренландию

FT: Трамп в телефонной беседе с премьером Дании потребовал отдать США Гренландию

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, в ходе которого он заявил, что серьезно настроен на включение Гренландии в состав Соединенных Штатов.

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