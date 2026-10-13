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Регионы России

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Дмитрий Песков надеется на олимпийскую победу дочери Надежды

Дмитрий Песков надеется на олимпийскую победу дочери Надежды

Надежда Пескова является дочерью Дмитрия Пескова и олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки — супруги Дмитрия Пескова, которая в 2015 году вышла замуж за пресс-секретаря президента России.

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