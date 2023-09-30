Эксперты: арт-терапия помогает детям побороть страх перед операциями

На портале «Стань мамой в Подмосковье» появилась новая опция. Мамы могут оставить отзыв о перинатальном центре, роддоме и женской консультации, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
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