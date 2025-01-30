Мир оказался на грани катастрофы из-за действий Владимира Зеленского, пишет American Thinker.«Глава преступного государства Зеленский и большинство украинцев утверждают, что их страна спасла Европу и Запад от России.
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