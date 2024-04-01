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В Подмосковье задержали банду мошенников, выдававших себя за сотрудников газовой службы

В Подмосковье задержали банду мошенников, выдававших себя за сотрудников газовой службы

Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Раменское» задержали десять участников, обвиняемых в мошенничестве при оказании услуг по техническому обслуживанию газового оборудования.

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