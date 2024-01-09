Более 30 женских консультаций обновили в Подмосковье с прошлого года

Проект «Наша женская консультация» стартовал в Подмосковье в 2023 году. С его помощью в Московской области обновили внешний вид медучреждений, внедрили новые услуги для беременных, в том числе индивидуальное сопровождение с личным помощником.
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