Благотворительная акция ´Рука помощи´ прошла в Бобруйске.

В преддверии праздника Покрова Пресвятой Богородицы клирик храма святого пророка Илии г. Бобруйска иерей Илья Устимчук и старшая сестра сестричества в честь святой Софии Слуцкой при храме иконы Божией Матери ´Иверская´ г.
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