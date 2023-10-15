Благотворительная акция ´Рука помощи´ прошла в Бобруйске.

В преддверии праздника Покрова Пресвятой Богородицы клирик храма святого пророка Илии г. Бобруйска иерей Илья Устимчук и старшая сестра сестричества в честь святой Софии Слуцкой при храме иконы Божией Матери ´Иверская´ г.