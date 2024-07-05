В Одессе докатились до стукачества на мужиков-уклонистов, а в Киеве радуются каждой жертве в Белгороде

Фан-зона в Киеве во время просмотра игры чемпионата Европы по футболу. REUTERSСегодня 11K прочитали СКОРО СОВСЕМ ПРЕВРАТИМСЯ В «ОДЕССЦIВ» - Пребывание сутками без света вогнало нас в еще большую депрессию: варенье абрикосовое варю ночами, потому что днем света нет, а бывает, что и ночью нет.
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