В Одессе докатились до стукачества на мужиков-уклонистов, а в Киеве радуются каждой жертве в Белгороде

Фан-зона в Киеве во время просмотра игры чемпионата Европы по футболу. REUTERSСегодня 11K прочитали СКОРО СОВСЕМ ПРЕВРАТИМСЯ В «ОДЕССЦIВ» - Пребывание сутками без света вогнало нас в еще большую депрессию: варенье абрикосовое варю ночами, потому что днем света нет, а бывает, что и ночью нет.