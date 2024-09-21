Наши уже развели огонь — «котёл» для боевиков ВСУ в Угледаре неизбежен: Карта специальной военной операции на Украине на 21 сентября 2024 года Юлия СоколоваВ конце рабочей недели начали поступать долгожданные новости с фронта.