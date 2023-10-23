Hh.ru: в России выросла доля граждан с оценкой зарплаты «не хватает»

РИАМО - 23 окт. Доля жителей России, которые отмечают нехватку зарплаты на удовлетворение своих потребностей, выросла на 20 процентных пунктов за последние два года, следует из опроса платформы онлайн-рекрутинга hh.
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