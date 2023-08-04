«Нельзя заставлять молчать инакомыслящих». Западные лидеры — о новом приговоре Навальному

Мосгорсуд приговорил к 19 годам колонии особого режима оппозиционного политика Алексея Навального. Ему вменяют нарушение шести статей Уголовного кодекса, включая создание экстремистского сообщества, призывы к экстремизму и реабилитацию нацизма.
Мосгорсуд приговорил к 19 годам колонии особого режима оппозиционного политика Алексея Навального. Ему вменяют нарушение шести статей Уголовного кодекса, включая создание экстремистского сообщества, призывы к экстремизму и реабилитацию нацизма.
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