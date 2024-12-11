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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Никита Кологривый похвастался своими заработками

Актер Никита Кологривый недавно сделал довольно внушительное заявление о своих финансовых успехах. Артист сообщил, что его гонорар за одну из ролей превысил 500 тысяч рублей, что стало значительным достижением для него.

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